النيابة تأمر بحبس حداد حول ورشته لصناعة الأسلحة بالجيزة

فتحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق مع حداد متهم بتحويل ورشته لتصنيع الأسلحة النارية بمنطقة البدرشين جنوب المحافظة.

وأمرت النيابة حبس المتهم علي ذمة التحقيقات، وذلك بعدما اعترف بالواقعة وبالمضبوطات التي كانت بحوزته داخل الورشة، كما أمرت بتحريز المضبوطات، وطلب تحريات المباحث التكميلية حول المتهم ومعرفة نشاطه، وكذلك الصحيفة الجنائية له.

وكانت أجهزة أمن الجيزة قد داهمت ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في البدرشين، بعدما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (حداد - مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة داخل منزله.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الورشة وأمكن ضبطه وعُثر بداخلها على (بندقية خرطوش – 5 فرد محلى – 2 طبنجة – كمية من الطلقات النارية - مجموعة من أدوات وأجزاء التصنيع)، بمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها.