ads
الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أمم آسيا 2023.. تشكيل هجومى للإمارات أمام هونج كونج

الإمارات
الإمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن البرتغالى باولو بينتو المدير الفنى لمنتخب الإمارات، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره هونج كونج، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد خليفة الدولى"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم آسيا 2023 التي تستضيفها قطر.
وجاء تشكيل منتخب الإمارات كالتالى: 
حراسة المرمى: خالد عيسي.
خط الدفاع: زايد الزعابي- خليفة الحمادي- بدر ناصر عبدالعزيز- عبدالله إدريس.
خط الوسط: طحنون الزعابي- يحيي نادر- عبدالله رمضان.
خط الهجوم: كايو- سلطان عادل الأميري- فابيو ليما.
وتتواجد الإمارات في المجموعة الثالثة إلى جانب إيران وهونج كونج وفلسطين.

تشكيل منتخب الإمارات منتخب الإمارات هونج كونج كأس أمم آسيا 2023