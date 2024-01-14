أمم آسيا 2023.. تشكيل هجومى للإمارات أمام هونج كونج

أعلن البرتغالى باولو بينتو المدير الفنى لمنتخب الإمارات، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره هونج كونج، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد خليفة الدولى"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم آسيا 2023 التي تستضيفها قطر.

وجاء تشكيل منتخب الإمارات كالتالى:

حراسة المرمى: خالد عيسي.

خط الدفاع: زايد الزعابي- خليفة الحمادي- بدر ناصر عبدالعزيز- عبدالله إدريس.

خط الوسط: طحنون الزعابي- يحيي نادر- عبدالله رمضان.

خط الهجوم: كايو- سلطان عادل الأميري- فابيو ليما.

وتتواجد الإمارات في المجموعة الثالثة إلى جانب إيران وهونج كونج وفلسطين.