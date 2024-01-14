النيابة توضح تفاصيل سقوط شاب من أعلى مول بالشيخ زايد

أوضحت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، في واقعة سقوط شاب من أعلي مول بالشيخ زايد، أن الضحية طالب جامعي يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ويعاني من مرض نفسي وقرر التخلص من حياته فصعد أعلى المول وألقى بنفسه ليسقط جثة هامدة، وأكدت النيابة أنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغًا من إدارة المول محل الواقعة بالشيخ زايد، يفيد سقوط شاب يحمل جنسية إحدى الدول العربية ن الطابق السادس، وتوفي إثر سقوطه.

علي الفور انتقل فريق من رجال المباحث لمعاينة الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال شهود العيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واخطار النيابة العامة للتحقيق، والتي أوضحت ما تقدم، كما صرحت بدفن الجثمان وتسليمه إلى ذويه.