رئيس "القيادة اليمني" يبحث مع سفيرة المملكة المتحدة جهود إطلاق عملية سياسية شاملة

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الأحد، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبدَة شريف، المستجدات اليمنية بما في ذلك مساعي الأمم المتحدة من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة بناء على نتائج الجهود السعودية، والمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا.

كما استعرضا مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والدعم الدولي المطلوب لتعزيز مسار هذه الإصلاحات في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الإسرائيلية الوحشية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانعكاساتها المدمرة على الأمن والسلم الدوليين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وجدد العليمي تمسك المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل، والانفتاح على كافة المبادرات التي من شأنها تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، مؤكدا أن تأمين حركة التجارة العالمية، واستقرار المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا باستعادة مؤسسات الدولة اليمنية باعتبارها الضامن الرئيس للحفاظ على سيادة اليمن واستقراره وتنميته وسلامة أراضيه، وعودته إلى دوره الفاعل في محيطه العربي والدولي.