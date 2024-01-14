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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط كمية مخدرات بقيمة 10 ملايين جنيه بحملة أمنية مكبرة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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 واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة ، شمال سيناء ، القليوبية) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم 
ضبط (عاطلان) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة رمانة، وبحوزتهما (عدد 644 طربة لمخدر الحشيش وزنت 65 كيلو جرام).
ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، وبحوزته (كمية لمخدر الكوكايين وزنت كيلو جرام).
كما تم ضبط (عاطل) بدائرة مركز شرطة العياط.. وبحوزته ( 12 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
و ضبط (عامل) بدائرة مركز شرطة قليوب، وبحوزته ( 25 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش و عدد من الطلقات).
بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (10,250,000 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الامن العام حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية