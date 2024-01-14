الدورى الإنجليزى.. واتكينز وديابي يقودان أستون فيلا لمواجهة إيفرتون

أعلن اوناي إيمري المدير الفنى لفريق أستون فيلا، تشكيل فريقه الذى يحل به ضيفاً على نظيره إيفرتون، وذلك بعد قليل على ملعب " جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق أستون فيلا كالتالى:

حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: لونجليت- كونسا – دييجو كارلوس- أليكس مورينو.

خط الوسط : لويز – كامارا - بايلي – ماكجين.

خط الهجوم: واتكينز – ديابي.

ويحتل فريق أستون فيلا المركز الثالث برصيد 42 نقطة، بفارق نقطه وحيده فقط عن مانشستر سيتى صاحب الوصافة، وثلاث نقاط عن ليفربول المتصدر، بينما يقع فريق ايفرتون فى المركز الـ 17 برصيد 16 نقطة.