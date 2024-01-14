«محاولة إنقاذ فاشلة».. ماذا حدث لفتاة سقطت من الدور 23 بفندق شهير في وسط البلد ؟ (صور)

كشف مقطع فيديو انتشر على منصات السوشيال ميديا عن الثواني الأخيرة لحياة فتاة قبل سقوطها من أعلي فندق شهير، يطل علي كورنيش النيل بمنطقة بولاق أبو العلا في القاهرة.

وجاء بالفيديو أن الفتاة أقدمت على انهاء حياتها فصعدت إلي الطابق الأخير بالدور الـ23 وتجاوزت السور الزجاجي المتواجد عللى حافة أعلي الفندق، وجلس علي لوحة إضاءة ولكنها يبدو أنها تراجع عن إلقاء نفسها، فظلت تصيح وتطلق الاستغاثات، حتي تعقبها بعض الأشخاص من أمن الفندق وبعض النزلاء، وحاولوا انقاذها.

وأوضح الفيديو أن أحد الأشخاص قدم لها «حبل» ليساعدها في الخروج، لكنها كانت في حالة تردد وخوف، وسط حديث متبادل بين الفتاة التي كانت تجلس علي لوحة الإعلانات بالحافة، وبين الأشخاص الذين كانوا من الناحية الأخري من الحاجز الزجاجي..

وجاء بالفيديو.. أن الفتاة أمسكت بالحبل الملقى لها، لكنها لم تستطيع الخروج في ظل ثقل جسدها وعدم تحملها للإمساك بالحبل لمدة كبيرة، فلم تستطع المقاومة.. ففلتت يداها وسقط جثة هامدة أعلي مطعم يقع أسفل الفندق

وكشفت تحريات أجهزة الأمن في الواقعة .. أن السيدة الضحية هي مصرية وتبلغ من العمر 31 عامًا وحاصلة على بكالوريوس سياحة وفنادق، وكانت متزوجة ثم انفصلت.. وفي الآونة الأخيرة كانت تمر بأزمة نفسية حادة، كما قدمت أسرة الفتاة تقاريرًا طبية تفيد معالجة الضحية بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية ومصابة بالشيزوفرينيا.

وكانت قد شهدت منطقة بولاق أبو العلا واقعة مأساوية عندما أنهت فتاة حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الـ 26 بأحد الفنادق الشهيرة المطلة علي كورنيش النيل بدائرة قسم بولاق أبو العلا.