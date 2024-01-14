محمد عراقي: كوت ديفوار قوي.. وكل فرق "كأس الأمم" قلقة من منتخب مصر

قال الكاتب الصحفي محمد عراقي ، إنّ افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية أمس في كوت ديفوار غلب عليه الطابع الأفريقي البسيط وشارك فيه الفنان المصري محمد رمضان، مشددًا على أن كل المنتخبات في البطولة قلقة من المنتخب المصري.

وأضاف عراقي، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كوت ديفوار تلعب على أرضها ووسط جماهيري في حضور جماهيري كبير، وهذا المنتخب قوي ومصنف ومرشح دائما للفوز بالبطولات الأفريقية، وبالتالي فإن اللعب على أرضه ووسط جماهيره سيمنحه أفضلية كبيرة، لم يظهر بأفضل شكل في مباراة الأمس ضد غينيا بيساو لكنه خرج بنقاط المباراة الثلاث مستفيدا من فوزه بهدفين نظيفين إنذار للفرق المشاركة في البطولة".

وتابع، أن البطولة تشهد مشاركة 24 منتخب لأول مرة في التاريخ، وبالتالي فإن أكثر من 8 منتخبات لديهم أمل وحلم الفوز بالبطولة، مشددًا على أن الفروق بين المنتخبات لم تعد كبيرة كما كان في الماضي، حيث زاد عدد المحترفين الأفارقة في أوروبا، حتى لدى المنتخبات الصغيرة والمتوسطة، ولكن تظل القوى التقليدية معروفة ولديها حظوظ مثلمصر وغانا والكاميرون والمغرب والجزائر والسنغال وتونس وكوت ديفوار.

