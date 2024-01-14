محافظ مطروح يتابع نسب تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، جهود إنهاء عدد من المشروعات الخدمية والتنموية لتوفير مزيد من الخدمات لأهالى مطروح في القطاعات المختلفة.



أكد محافظ مطروح، على أهمية المتابعة المستمرة وتذليل أى عقبات للإسراع في إنهاء المشروعات في مواعيدها المحددة وبما يواكب جهود الدولة لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين.

وأوضح محافظ مطروح أنه جارٍ إنشاء محطة تحلية مياه البحر 4 بالرميلة شرق مرسى مطروح من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد نصر رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى أن المحطة بدأ العمل بها فى 23 مايو 2021 بنسبة تنفيذ 80% وتضم مكونات رئيسية منها عدد 3 خزانات مياه ومرشحات رملية وقطنية ووحدات التحلية شاملة وحدات الحقن، ومبنى إداري وخطي مياه مالح وشديد الملوحة، وعنابر طلمبات ووحدتى تناضح عكسى وغسيل وفلاتر دقيقة وغرفة حقن ووحدة الفلاتر الرملية.

وأشار نصر أنه يتم على التوازى حاليا أعمال الخط الناقل لمياه محطة تحلية مياه البحر الرميلة 4، وحتى الخزانات الاستراتيجية بمدينة مرسى مطروح والتى تم البدء فى إنشائها فى 29 مارس 2023 بنسبة تنفيذ 90%، وتتكون من خط ناقل قطر 800 مم بطول 10 كم وعدد 2 عداية طريق وعداية أسفل خط السكة الحديد بمنطقة الكيلو 8 شرق المدينة.

وفى مجال مشروعات الصرف الصحى أوضح مدير جهاز المشروعات بمطروح أن يجرى حاليا مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة سيوة بعدد (12) محطة رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد ومحطة معالجة، والتى تم بدء العمل بها فى 18 سبتمبر 2017 بنسبة تنفيذ 90%، والتى تضم محطات الرفع ،شبكات انحدار ، خطوط طرد ،طلمبات ،لوحات الكهرباء والكابلات.. كما يجرى أعمال توسعات محطة معالجة مطروح (60/30 ألف م3/يوم)، بالإضافة إلى محطات الرفع أرقام (7-8-9) بنسبة تنفيذ 77% والتى تم بدء العمل بها فى 9إبريل 2019 و المكونات الرئيسية تضم المدخل والمصافى والراسب الرملي- أحواض التهوية - أحواض الترسيب - المرشحات والحمأة المعادة - مبنى الكلور أحواض التجفيف - مبنى النوافخ - مبنى التوليد - مبنى الادارة - وحدة الديسك فلتر.

وتضم محطات الرفع ارقام (7-8-9) طلمبات - محابس - قطع خاصة - وحدة توليد - اجهزة قياس - اعمدة انارة - لوحات جهد منخفض - كابلات.

وأضاف مدير جهاز مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب بمطروح أنه يجرى أيضا أعمال مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة السلوم من خلال انشاء محطة معالجة طاقة 10.بطاقة 5/7 ألف م3/ يوم والتى تم البدء فيها فى 2 أكتوبر 2022 وتضم عدد 4 محطات رفع.

محافظ مطروح يتابع نسب تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

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