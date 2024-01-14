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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة: لا شبهة جنائية في وفاة شاب عربي داخل سيارته بالهرم

ارشيفية
ارشيفية
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أكدت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في واقعة العثور على جثة شاب يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بعد العثور علي جثمانه متوفي داخل سيارته بمنطقة الهرم. 

وكشفت النيابة أن الوفاة كانت طبيعية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة، واخطار السفارة لتسليم الجثمان إلى ذوية، والتحفظ على السيارة لحين الانتهاء من التحقيقات. 

كان بلاغ ورد لشرطة النجدة بالجيزة، بالعثور علي جثة شاب داخل سيارة بمنطقة نزلة السمان دائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة، وبفحص البلاغ تبين العثور علي جثة الشاب وتبين أنه يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وتوفي داخل سيارته، وتم تحرير محضر بالواقعة، واخطار النيابة للتحقيق.

لا شبهة جنائية العثور علي جثة شاب عربي الهرم