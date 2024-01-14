بروتوكول تعاون بين التنمية المحلية وقضايا الدولة لتبادل الخبرات وتحقيق العدالة الناجزة

وقع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية و المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والهيئة بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تيسير التعاون بين كلا الطرفين في مجال تبادل الخبرات الفنية والتشريعية والقانونية في إطار العمل على التعاون الفعال والمثمر بين وزارة التنمية المحلية وهيئة قضايا الدولة.

نص بروتوكول التعاون على استكمال إنشاء الأقسام القضائية بالمحافظات التي لم تنشأ بها، وعقد دورات تدريبية وورش عمل دورية مشتركة متخصصة للشئون القانونية بالوحدات المحلية علي مستوي الجمهورية والاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى السادة مستشارى هيئة قضايا الدولة في الدورات التي ينظمها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة التابع لوزارة التنمية المحلية مما يسهم فى تعميق التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة .

خلال مراسم توقيع بروتوكول التعاون رحب اللواء وزير التنمية المحلية بالمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني؛ ومستشاري الهيئة معربًا عن سعادته بإتمام وتوقيع هذا البروتوكول الذي يأتي في إطار التعاون والتكامل بين كافة أجهزة وجهات الدولة خاصة وأن الهيئة تختص وفقًا لأحكام الدستور والقانون بالنيابة القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج، لتكون حصنًا قانونيًا منيعًا لصد الاعتداء على المال والحق العام أو على مصالح الشعب المصري.

ووجه المستشار مسعد الفخراني الشكر لوزير التنمية المحلية على حسن الاستقبال ، مؤكدًا أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي لاستكمال مسيرة التواصل المستمر والتعاون مع مستشاري الهيئة ووزارة التنمية المحلية والمحافظات ، مثمنًا الدور الكبير الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية في دفع عجلة التنمية بالمحافظات وفقا لاستراتيجية ورؤية مصر ٢٠٣٠ .

في نهاية اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية بين كلا الطرفين .

حضر مراسم التوقيع من جانب وزارة التنمية المحلية الدكتور عصام شعت مساعد وزير التنمية المحلية للإدارة المحلية واللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء واللواء مجدي الأبرق رئيس القطاع القانوني بالوزارة والمستشارة نجوي سليم والمستشار أبو الوفا علام والمستشار وليد البوشي -المستشارين القانونيين للوزارة، كما حضر توقيع البرتوكول من هيئة قضايا الدولة كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة: المستشار محمد حسن الأمين العام. والمستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني والمستشار عبدالله غلاب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.

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