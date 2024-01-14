تقسيمة قوية في ختام مران الزمالك استعدادا لمعسكر الإمارات

حرص معتمد جمال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على إقامة تقسيمة قوية، بين لاعبي الفريق الأبيض، في ختام، التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الأحد على ملعب النادي استعدادا للفترة المقبلة.

وركز معتمد جمال، على تنفيذ بعض الأفكار الفنية، وتوجيه لاعبي الأبيض خلال التقسيمة التي شهدت ندية وحماس من جميع لاعبي الفريق.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.