الذهب يتراجع 30 جنيهًا في أسبوع

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.9 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 0.2 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، بفعل تزايد المخاوف من تفاقم الصراع في منطقة الشرق الأوسط بسبب الضربات الجوية على اليمن، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

وقال سعيد إمبابي، عضوشعبة الذهب والمجوهرات ف تصريحا صحفية ، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 30 جنيهًا، خلال الأسبوع الماضي حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع يوم الإثنين الماضي عند مستوى 3310 جنيهات، واختتم التعاملات مساء أمس السبت عند مستوى 3280 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 4 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2045 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 20495 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3749 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2812 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2187 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 26240 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 25 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3255 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3280 جنيهًا، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

أوضح، إمبابي، أن أسواق الذهب تعرضت لحالة من الغموض في نشر الأسعار أمس، مع غلق وكالة الجواهرجية، وسوق الذهب الخام.

أضاف، وفى ظل التعتيم والتضارب والغموض استطاع احد التطبيقات نشرالأسعار من خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، مستخدمين طريقة جديدةى في التسعير، من خلال البيانات المتوفرة لدى المنصة، بنسبة خطأ لم تتجاوز 5%.

و أشار، إمبابي، إلى أن التوترات الجيوسياسية أسهمت في ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية يوم الجمعة الماضية، عقب توجيه أمريكا وبريطانيا ضربة جوية للحوثيين في اليمن، وكانت أسعار الذهب قد تراجعت عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الخميس الماضي، حيث كشف مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع مؤشري أسعار المستهلكين الرئيسي والأساسي على أساس سنوي في ديسمبر، ما يعزز من استمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.