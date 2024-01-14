الجميع يقرأ في معرض القاهرة الدولي للكتاب.. خصومات تصل لـ50% من اتحاد الناشرين العرب

توجه الناشر محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، لرعايته الكريمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، على مدار سنوات توليه رئاسة الجمهورية، لإيمانه العميق بالدور الثقافي الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية تجاه الوطن والأمة العربية، ممثلًا في القوى الناعمة من كُتّاب ومفكرين وناشرين، في الحفاظ على الهوية العربية، وترسيخ دعائم الاستقرار والأمن والأمان.

كما تقدم بالشكر خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل الدورة الـ 55، إلى وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على الدعم والمساندة للناشرين العرب في مشاركتهم بالمعرض، من خلال توجيهاتها للقائمين على تنظيم المعرض، الهيئة المصرية العامة للكتاب بقيادة الدكتور أحمد بهي الدين، الذي بذل جهودًا كبيرة ومعه فريق العمل، خاصة اللجنة الإدارية العليا والتي أسهمت بصورة كبيرة في حُسن الإعداد والتنظيم لإقامة المعرض.

وتابع رشاد: «ولا يفوتني أن أعبر عن امتناني للجنة بما قدمته للناشرين العرب أعضاء الاتحاد، من اختصاص الأعضاء بتخفيض رسوم الإيجار بخلاف غيرهم من الناشرين، بالإضافة إلى تخصيص جناح مجانًا لاتحاد الناشرين العرب في صالة العرض، لخدمة الناشرين وزوار المعرض، وكذلك إقامة ندوة مهنية عن مستقبل معارض الكتب العربية».

وقال: «إيمانًا وتقديرًا من اتحاد الناشرين العرب بالتعاون الدائم والمثمر مع معرض القاهرة الدولي للكتاب عبر السنوات السابقة، وما يقدمه في الدورة الحالية الـ55، للناشرين العرب من دعم وتسهيلات، يعلن الاتحاد عن مبادرة من أعضائه العرب تحت شعار "الجميع يقرأ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55"، بمنح خصومات تصل إلى 50% للقراء والهيئات والمؤسسات الثقافية، وسوف تعلن هذه المبادرة من خلال وسائل الإعلام والإعلان بأشكالها كافة».

وأعرب رئيس اتحاد الناشرين العرب، عن شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية، رئيسًا وحكومة وشعبًا، متمنيًا المزيد والنجاح لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ليظل عُرسًا عربيًّا جميلًا للكُتّاب والمفكرين والناشرين والقراء، ويزداد نجاحًا وتألقًا من عام إلى عام.

وانطلقت وقائع المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة ال55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب والسفيرة هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج في القاهرة، ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريينن ومجموعة كبيرة من قيادات وزارة الثقافة والإعلام وذلك بالمصرخ الصغير بدار الأوبرا المصرية.

ويشهد المؤتمر، الكشف عن أبرز ملامح الدورة الـ55، وعدد الدول المشاركة، وأهم الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية التي سيشهدها المعرض هذا العام.

وتنطلق الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار "نصنع المعرفة نصون الكلمة"، وتحل عليها دولة النرويج كضيف شرف، وتنعقد الدورة الـ 55 من معرض الكتاب، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، في الفترة من 25 يناير 2024 وحتى 6 فبراير 2024، ووقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الكتاب الطفل