خلال لقائه بوفد شركة يازاكي اليابانية.. محافظ الفيوم: المناخ في مصر جاذب للاستثمار

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً، مع وفد شركة يازاكي اليابانية، برئاسة السيد يوشيموتو إيتو، المسئول التنفيذي للشركة، لمتابعة الموقف النهائي لتوصيل كافة شبكات المرافق، وذلك بعد تسليم الأرض لمصنع "يازاكى" لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، كأول منطقة حرة استثمارية بمحافظة الفيوم، وكذا متابعة آخر الاستعدادات والإجراءات اللازمة لوضع حجر الأساس للمصنع، لدخوله الخدمة في القريب العاجل، بما يعود بالنفع على مواطني المحافظة، والمحافظات المجاورة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وعصام الخياطي مدير العمليات بشركة يازاكي اليابانية، ونورس الهشمي مدير شركة "يازاكي مصر"، والمهندس أحمد بديوي العضو المنتدب لشركة "يازاكى مصر"، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي بإسم المحافظة، ووسام فرحات مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة.

تناول الاجتماع، مراجعة الموقف النهائي لتوصيل كافة شبكات المرافق، لمنطقة مصنع "يازاكي" لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، والتأكد من الالتزام بالجدول الزمنى المحدد وآليات تنفيذه، لتلافي أية معوقات، وكذا متابعة آخر الإجراءات والاستعدادات اللازمة لوضع حجر الأساس للمشروع نهاية شهر يناير الجاري للبدء في الأعمال الإنشائية للمصنع.

ومن جهته أشار محافظ الفيوم، أنه منذ توليه إدارة شئون المحافظة عام 2019، فقد أولي مشروع مصنع "يازاكى" لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، إهتماماً كبيراً، موضحاً أنه منذ معرفته بالمشروع، قام بجمع كافة المعلومات والبيانات المتعلقة به، كما عقد عدة لقاءات ومناقشات بشأن المشروع، والتي كُللت بفضل الله تعالى بالنجاح والتوفيق، حيث سيتم وضع حجر الأساس للمشروع قريباً.

وأضاف المحافظ، أنه خلال الفترة الماضية تم عقد عدة اجتماعات بشأن الجمعيات التي سيتم تنسيق عملها مع الشركة، من خلال العنصر البشري وتنمية المجتمع المحلي، وهو الأهم من الماكينات التي ستعمل بالمشروع وذلك لتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، والارتقاء بالمناطق السكنية المحيطة بالمنطقة المقام عليها المشروع.

وأكد المحافظ، أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر وكافة دول العالم، إلا أن المناخ في مصر جاذب للاستثمار، كما أن القيادة السياسية ومجلس الوزراء والحكومة المصرية، حريصين على النهوض بهذا القطاع الهام والحيوي، ودعم الاستثمار وتقديم كامل الدعم لجذب المستثمرين الجادين، لافتاً إلي أن التاريخ علم الجميع، أنه كلما كان هناك تحديات، فدائماً ما يأتي بعدها النجاح والنهضة والبناء.



وأكد "الأنصاري" أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل على إمداد وتوفير كافة أوجه الدعم والتعاون لتوصيل كافة المرافق والبنية التحتية للمشروع، حيث تم عقد عدة لقاءات مع مسئولي الشركة القائمة على تنفيذ المشروع، لتذليل كافة العقبات ومتابعة آليات تنفيذ المشروع أولاً بأول.

وشدد محافظ الفيوم، على مراجعة كافة المرافق والتأكد من وصولها للموقع المزمع إنشاء مصنع "يازاكي" لإنتاج ضفائر السيارات الكهربائية عليه، والانتهاء بشكل كامل من تنفيذ الطرق بمداخل ومخارج المنطقة تبعاً للمناسيب والعروض والميول الطولية والعرضية المطلوبة، بالتنسيق بين مسئولي الهيئة العامة للطرق والكبارى، واستشاري شركة يازاكي، بما يحقق الهدف المرجو من الطرق المؤدية للمنطقة، وبما لا يسبب أى معوقات أثناء عمليات إنشاء المصنع.

فيما أعرب السيد يوشيموتو إيتو، المسئول التنفيذي لشركة يازاكي اليابانية، عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ الفيوم، لحفاوة الاستقبال والدعم الكامل للمشروع، وإتاحة الفرصة أمام الوفد لزيارة المحافظة، موضحاً أن هذه الزيارة هي الأولى لمصر، وعلى الرغم من أنها إقامة قصيرة، إلا أنه تمكن من الشعور بجو هذا البلد الجميل.

وقال السيد "يوشيموتو إيتو": بالأمس ذهبت لمشاهدة العديد من المعالم السياحية والأثرية بمدينة القاهرة، وشعرت أن مصر مليئة بالمباني التاريخية مثل الأهرامات وغيرها، كما أن أهلها طيبون ومليئون بالحيوية والنشاط، مضيفاً: أنها كانت تجربة قيمة بالنسبة لي، كي أذهب إليها عبر الصحراء، للانتقال من مدينة إلى أخرى، وهو ما لا أستطيع تجربته في اليابان.

وأضاف: يسعدنا أن نعلن أن منطقتنا الأوروبية قررت إنشاء سلك جديد لمصنع إنتاج الحزام هنا في الفيوم، حيث بدأنا في ديسمبر الماضي ونحن نواصل أعمالنا، لبدء التشغيل هذا الصيف، لافتاً إلي أن العديد من الشركات أنشأت عملياتها بالقرب من القاهرة، لكن القليل منها فى الفيوم، موضحاً أن شركة يازاكي تأسست في اليابان عام 1941، وشاركت في تطوير وإنتاج وبيع أحزمة أسلاك السيارات، بالإضافة إلى تطوير وتصميم وإنتاج وبيع عدادات سرعة السيارات، ومنتجات الجهد العالي للسيارات الكهربائية وغيرها، لافتاً إلي أن الشركة تطورت عبر السنين لتصبح شركة لها عمليات في 45 دولة ومنطقة، تضم نحو 240 ألف موظف مما يؤكد أن الشركة واحدة من أكبر الأسهم في سوق تسخير أسلاك السيارات العالمية.

وقال السيد "يوشيموتو إيتو": يمكننا تقديم مساهمة كبيرة في الاقتصاد والتوظيف في الفيوم، موضحاً أن المصنع سيوفر أكثر من 3500 فرصة عمل جديدة في يازكي مصر بالفيوم، مما يُسهم في تنمية المجتمع المحلي، فليس هناك سعادة أعظم من المساهمة في المجتمع المحلي وصنع التاريخ مع زملائنا الجدد يازاكي في الفيوم، وأخيراً، نود أن نستمر في التواصل معكم في المستقبل ونتطلع إلى المستقبل لإنجاح هذا المشروع معاً، ومرة أخرى أشكركم جزيل الشكر على هذه الفرصة.

ومن جهته، أشاد العضو المنتدب لشركة "يازاكى" مصر، بالتعاون المثمر والبناء مع محافظ الفيوم، ومختلف الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، مقدماً الشكر، للمحافظ، علي ما يبذله من جهد وما يقدمه من دعم لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات لإنجاح المشروع، فضلاً عن تخصيص جزء من وقته لعقد اجتماع بشكل أسبوعي، لمتابعة توصيل كافة المرافق للمشروع، موضحاً أنه جاري التحضير لوضع حجر الأساس للمشروع في 30 يناير الجاري، الأمر الذي سيعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، من خلال توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

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