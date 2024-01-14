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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تأمر بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق محل بالسيدة زينب

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، بانتداب المعمل الجنائى، في واقعة نشوب حريق محل سجائر بدائرة القسم، لفحص اسباب الحريق، وحصر التلفيات، وكلفت بالتحرى حول الواقعة.

تمكنت  قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق داخل محل سجائر فى منطقة السيدة زينب.
بدأت الواقعة بتلقي غرفة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل  إحدى المحال فى السيدة زينب، وعلي الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق محاصرته ومنع امتداده.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بما تقدم.

ندب الأدلة الجنائية حريق محل بالسيدة زينب نيابة السيده زينب الجزئية