وزير الشباب يلتقي رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا

التقي ظهر اليوم بمقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالدكتور عيسى إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا.

واضاف صبحي: "اننا فى وزارة الشباب نعمل على إصقال مهارات الشباب وخبراتهم سواء في سوق العمل المصري أو غير المصري من خلال عقد الكثير من الورش التدريبية التى تؤهلهم لاكتساب الخبرات اللازمة فى سوق العمل بمصر أو بالدول الأخري.

موضحا وزير الشباب الى اننا سوف نقوم ببذل كافة الجهود المطلوبة وتسهيل كافة السبل للشباب المصري لمساعدتهم وتأهيلهم قبل خوضهم لتجربة السفر خارج جمهورية مصر العربية".

وتابع وزير الشباب: “ هدفنا بالوزارة زيادة الوعي لدي الشباب المصري على قضية حيوية معاصرة تشكل تهديداً لأجيال واعدة من الشباب وهي قضية الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وذلك من خلال العمل على تعزيز وعي الشباب المشاركين بمخاطر الهجرة غير الشرعية وسبل مكافحتها عن طريق إيجاد بدائل عملية لمواجهتها والحد منها”.

واوضح رئيس اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا ان الاتحاد لديه مقر للخدمات والذي تم اقامته بالتعاون بين الاتحاد الإيطالي للعمل والقوى العاملة الإيطالية وبين اتحاد العمال المصريين بإيطاليا والسفارة الإيطالية بمصر ، وذلك لخدمة المصريين الراغبين في العمل بإيطاليا تحت إطار النسبة المحددة لمصر لجلب عمالها بطريقة شرعية للعمل في العديد من المجالات التى تتميز بها العمالة والشباب المصري مؤكدا على أنهم يستهدفون فى الاتحاد لتدريب الشباب المصري على مهن يحتاجها سوق العمل الإيطالي.

كما طالب رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا بفتح العديد من قاعات ببعض مراكز الشباب لتأهيل وتدريب الشباب المصري الراغب فى السفر الى إيطاليا.