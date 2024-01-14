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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع وإصابة شخصين في تصادم دراجة نارية مع ملاكي في الفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث سير بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، إثر إثر تصادم دراجه ناريه "موتسيكل "، وسيارة ملاكي ، بطريق "أسيوط الصحراوي الغربي" بإتجاه مدينه الفيوم الجديدة بمركز الفيوم، شمال المحافظة.
تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بتلقيه إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي، بطريق "أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه مدينه الفيوم الجديدة" بدائرة المركز، نتج عنه وفاة شخص وإصابة آخر بإصابات بالغة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف الفيوم  بسيارتي إسعاف إنتقلتا على الفور إلى موقع البلاغ، ونقلت جثة الشخص المتوفى والشخص المصاب من موقع الحادث إلى مستشفى الفيوم العام.

وبالأنتقال والفحص تبين أن الحادث نتج عنه وفاة شخص وإصابة آخر،  بكدمات وسجاجات متفرقة بالجسم.

وتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصاب، وإيداع جثة المتوفى مشرحة المستشفى، وجار اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر المحضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق.

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