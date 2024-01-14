أسرة فتاة "فندق وسط البلد" تقدم ملف حالتها المرضية للنيابة

استمعت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، الي أقوال أسرة فتاة سقطت من أعلي فندق شهير بوسط البلد.

وقالت الأسرة أن نجلتهم، كانت متزوجة وانفصلت منذ فترة، وكانت تعاني من أمراض نفسية وتلقت الرعاية لفترة، داخل مستشفي العباسية للأمراض العقلية، نتيجة معاناتها مع الشيزوفرينيا، وقدمت الأسرة مستند يفيد بحالتها النفسية الي النيابة.

وقال الشهود في اقوالهم، انها صعدت الي الدور ٢٦ وخرجت من إحدى النوافذ باستخدام كرسي، وعندما علمنا بذلك توجهنا بمساعدتها بحبل تسلق، خاص بعمال النظافة، وكانت تستجيب في البداية لمحاولة الانقاذ، ثم بدأت في قول عبارات باللغه الإنجليزية وبعد الاسماء، لأشخاص مختلفه.

واضاف انها بعد ذلك حاولت الوقوف والإمساك بالحبل بعد التأكد من قوته، وأثناء نزولها من السور والإمساك بالحبل، بدأت في حالة انهيار شديد ثم افلتت الحبل وسقطت في الشارع.

وتحفظت النيابة علي الفيديو الخاص بالواقعة، لفحصه، وطلبت تحريات المباحث التكميليه حول الواقعة.



وكانت النيابة قد أمرت بتشريح جثة الفتاة، لبيان سبب الوفاة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، والتصريح بالدفن وتسليمها لذويها.

شهدت منطقة بولاق أبو العلا واقعة مأساوية عندما أنهت فتاة حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الـ 26 بأحد الفنادق الشهيرة المطلة علي كورنيش النيل بدائرة قسم بولاق أبو العلا.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغاً بسقوط فتاة عمرها 22 سنة تعمل بفندق شهير وحاصلة علي بكالوريوس سياحة وفنادق من الطابق الـ26 ببولاق ابو العلا، وانتقلت أجهزة الأمن لمكان البلاغ ، وتحرر محضر بالحادث .