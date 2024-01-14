تأجيل محاكمة متهمي خلية التجمع لجلسة 5 فبراير

قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاحد، تأجيل محاكمة 73 متهما فى قضية داعش التجمع وولاية سيناء رقم 38 لسنة 2023 جنايا أمن الدولة، والمعروفة إعلامياً بـ"خلية التجمع" لجلسة 5 فبراير للاطلاع، واخطار الانتربول عن 15 متهم والقبض عليهم وحبس 22 متهم.

وجاء في أمر إحالة المتهمين.. أنه تمت إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون.



