وزير الخارجية الصيني: ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ظلم تاريخي

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، أن الدولة الصينية تعمل على دعم مصر وتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، في كل المجالات.

وأشار وزير الخارجية الصيني، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع وزير الخارجية سامح شكري، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أننا نتفق مع مصر حول التنسيق بشأن القضايا الدولية، والتي أهمها غزة في المنطقة العربية.

وأضاف، أننا نؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه يجب العمل على إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، لأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني هو ظلم تاريخي.

نوه "وانج يي"، إلي أنه لا بد من إيجاد حل سياسي للظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ سنوات، لذا تدعو الصين لمؤتمر سلام عالمي من أجل حل القضية الفلسطينية بشكل نهائي.