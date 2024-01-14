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الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مدرب الزمالك الجديد يقود الفريق خلال وديات الإمارات

الزمالك
الزمالك
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استقرت إدارة نادي الزمالك، على تواجد مدرب الفريق الجديد في معسكر الفريق الأبيض بالإمارات خلال الفترة من 18 إلي 28 يناير، وذلك لمنحه فرصة أكبر في التعرف على اللاعبين وتأقلم الفريق على طريقة لعبه سريعا .

ومن المقرر أن تعلن إدارة الزمالك عن أسم المدرب الجديد الأجنبي خلال الساعات القليلة المقبلة، في ظل امتلاك الإدارة للعديد من السير الذاتية لمدربين أجانب، أبرزهم البرتغالي فينجادا مدرب الفريق الأسبق والذى وافق على تدريب الزمالك .

ورفضت إدارة النادي استمرار معتمد جمال مدرب أول للفريق حتي نهاية الموسم وذلك خوفا من تعرضه للهجوم والضغوطات من الجماهير خاصة وأن الموسم يشهد مشاركات عديدة للزمالك محليا وفي أفريقيا .

الزمالك البرتغالى فينجادا معتمد جمال أيمن مصطفى