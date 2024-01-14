مدرب الزمالك الجديد يقود الفريق خلال وديات الإمارات

استقرت إدارة نادي الزمالك، على تواجد مدرب الفريق الجديد في معسكر الفريق الأبيض بالإمارات خلال الفترة من 18 إلي 28 يناير، وذلك لمنحه فرصة أكبر في التعرف على اللاعبين وتأقلم الفريق على طريقة لعبه سريعا .

ومن المقرر أن تعلن إدارة الزمالك عن أسم المدرب الجديد الأجنبي خلال الساعات القليلة المقبلة، في ظل امتلاك الإدارة للعديد من السير الذاتية لمدربين أجانب، أبرزهم البرتغالي فينجادا مدرب الفريق الأسبق والذى وافق على تدريب الزمالك .

ورفضت إدارة النادي استمرار معتمد جمال مدرب أول للفريق حتي نهاية الموسم وذلك خوفا من تعرضه للهجوم والضغوطات من الجماهير خاصة وأن الموسم يشهد مشاركات عديدة للزمالك محليا وفي أفريقيا .