مسؤول الفريق الطبي النرويجي بغزة: الوضع الصحي في غزة يتجاوز "الكارثي"

قال مسؤول الفريق الطبي النرويجي بغزة الدكتور مادس جيلبرت، إنّه يرتدي زيا أسود اللون من أجل تخليد ذكرى الضحايا الفلسطينيين، فقد قُتل أكثر من 24 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى 60 ألف جريح بعد 100 يوم من بداية العدوان.

وأضاف في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "يجب أن يتوقف كل ذلك، وكان يجب أن يحدث هذا الأمر منذ الأسبوع الأول، فالوضع الصحي في غزة يتجاوز الكارثي ولدينا مسشتفيات دمرت، والاحتلال وجيشه دمر حوالي 30 مسشتفى من أصل 34 وأغلقوا 53 من المنشآت الصحية".

وتابع، أن الاحتلال قتل أكثر من 400 مسعف وطبيب ودمر اكثر من 120 سيارة إسعاف، مشددًا على أن المسشتفيات في قطاع غزة والنظام الصحي منهار ومزدحم إلى أقصى حد، والحصار في غزة مستمر، مشيرًا إلى أن الاحتلال لا يسمح بدخول المياه الكافية ولا الوقود الكافي ولا حتى الكهرباء أو المؤن والمساعدات الطبية.