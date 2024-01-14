بالفيديو.. وزيرة الثقافة: هدفنا الارتقاء بمعرض الكتاب وإحداث نقلة صارخة في تاريخه

قدمت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، فائق الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته السخية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدة أن هذا اليوم يشهد انطلاق دورة استثنائية من تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب، وأن الهدف هو الارتقاء بالمعرض وإحداث نقلة صارخة في تاريخه.

وتقدمت بالشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على الشرف الكبير بالإعلان عن افتتاح الدورة الـ55 للمعرض، التي تتسم بشعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، لافتة أن أن هذا الشعار يعكس ريادة مصر الحضارية والثقافية التي امتدت منذ القدم حتى اليوم، مما يعزز مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره ركيزة أساسية في صناعات ومشروعات الثقافة.

وتنطلق الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتحل عليها دولة النرويج كضيف شرف، وتنعقد الدورة الـ 55 من معرض الكتاب، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، في الفترة من 25 يناير 2024 وحتى 6 فبراير 2024، ووقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الكتاب الطفل .