بالأسماء.. إصابة 4 في انقلاب سيارة ربع نقل بواحة الداخلة في الوادي الجديد

أُصيب 4 أشخاص، في حادث مروري، اليوم الأحد، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.

تبين انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الواصل بين قريتي " العوينة " و " الهنداو" التابعتين لمركز الداخلة أسفر عن إصابة كل من عمرو مجدى منصور، 21 عامًا، من قرية "الهنداو" بمركز الداخلة، يوسف ذكي نصر، 50 عامًا من قرية الهنداو بمركز الداخلة، إبراهيم توفيق أبراهيم، 60 عامًا من قرية الموشية بمركز الداخلة، عبدالله فؤاد ابراهيم، 24 عامًا من قرية "الهنداو" التابعة لمركز الداخلة.

جرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام، لتلقي الرعاية الطبية، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالتعاون مع وحدة المرور رفع آثار الحادث من الطريق ومتابعة وتسهيل الحركة المرورية.