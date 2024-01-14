مصدر بالزمالك يوضح موعد قيد الصفقات الجديدة بالميركاتو الشتوي

أكد مصدر بنادي الزمالك، أن قيد فريق الكرة بالنادي لصفقات جديدة في شهر يناير الجاري ستكون صعبة، لان المفاوضات جارية في الفترة الحالية من أجل وضع الرتوش الأخيرة لفك قيد الفريق من قبل الاتحاد الدولي فيفا .

وقال المصدر في تصريح للبوابة نيوز اليوم الأحد، قيد الصفقات الجديدة سيبدأ للزمالك مع بداية شهر فبراير المقبل، خاصة وأن فترة القيد ستمتد في مصر لشهر فبراير .

يذكر أن فريق الزمالك سيسافر في الأيام القليلة المقبلة إلي دولة الإمارات، وذلك لخوض بطولتين وديتين خلال فترة توقف الدوري .

ويخطط الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال لتجهيز اللاعبين بشكل بدني وفني قوية خلال المباريات الودية التي سيخوضها الفريق الأبيض في البطولتين بالإمارات، وذلك خلال الفترة من 18 إلي 28 يناير الجاري .