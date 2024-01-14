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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية: مصر منذ بداية الأزمة حذرت من توسعة رقعة الصراع الاسرائيلي

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
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قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر منذ بداية الأزمة تحذر من توسعة رقعة الصراع، وتطالب بوقف الصراع في قطاع غزة.

وأضاف شكري خلال مؤتمر مع نظيره الصيني ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية" أن مصر في بداية الأزمة أدانت أي استهداف للمدنيين، لكن التوسع في الأعمال العسكرية وما نتج عن ذلك من أضرار بالغة على الشعب الفلسطيني والمدنيين في غزة.

وأشار  شكري إلى أن 70% من المنازل في قطاع غزة هُدمت والشعب الفلسطيني بالكامل تم تهجيره إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى قلة المساعدات الإنسانية وتدهور الوضع الصحي والإنساني بصفة عامة، بالإضافة إلى التصعيد الحادث على الحدود اللبنانية والتوتر في البحر الأحمر والتعرض لحرية الملاحة، مؤكدًا أن كل هذه أمور تنبأ بتوسيع رقعة الصراع ودخول المنطقة في حلقة مفرغة من التصعيد.

وأكد وزير الخارجية أن هذا التصعيد له انعكاسات بالغة الخطورة على الأمن والاستقرار والاقتصاد وحياة المواطنين، لذلك من الضروري معالجة هذا الأمر عن طريق وقف إطلاق النار بشكل فوري.

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