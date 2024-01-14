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الأحد 14 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مران الزمالك.. الجهاز الفني يركز على رفع المعدلات البدنية

من تدريب الزمالك
من تدريب الزمالك
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ركز الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال، على التدريبات البدنية خلال مران اليوم الأحد، على ملعب النادي الأبيض في ميت عقبة .

وخاض لاعبي الفارس الأبيض فقرة تدريبات بدنية قوية، حيث يخطط الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا بشكل مميز خلال فترة توقف الدوري وذلك من خلال التدريبات البدنية والمباريات الودية . 

ويستعد فريق الزمالك لخوض بطولتين وديتين شهر يناير الجاري بالإمارات وذلك بمشاركة عدد من الفرق العربية الكبيرة وفريق من الصين .

ويقود الزمالك حاليا المدرب معتمد جمال وذلك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي في الأيام المقبلة، في ظل اقتراب مجلس الإدارة من التعاقد مع المدرب البرتغالي الأسبق للفريق الأبيض فينجادا .

معتمد جمال الزمالك فينجادا أيمن مصطفى