وزير الشباب يكرم طلاب جامعة كفر الشيخ

كرم اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم طلاب جامعة كفر الشيخ الحاصلين على كأس

" ايناكتس " للابتكارات على مستوي العالم ٢٠٢٣ ، والتى اقيمت فى شهر اكتوبر الماضي بهولندا.

واكد وزير الشباب والرياضة، ضرورة التواجد للشباب المصري على مستوي العالم ليصبح اسم مصر متواجد دائما بالمحافل العالمية خاصة وان مصر فى هذه البطولة قد حصلت على تلك الكأس عدد ٧ مرات ومنها خمس مرات متتالية.

واستطاع الطلاب الفوز بكأس " ايناكتس " بمشاركة ٣٣ دولة وذلك عن مشروع هيرميتيا والذي يتلخص لاختراعهم مواد لتصنيع عدد "٤" اعلاف للحيوانات من بروتين ومخرجات احد الحشرات " حشرة الجندي الأسود " والتى تعتبر ثانى أنفع حشرة للانسان بعد " النحل " ، وهذا الاختراع سيؤدي الى تحقيق انتاجية كبيرة وكفاءة عالية والحد من استيراد الأعلاف المستوردة بالعملة الصعبة .

واثنى الطلاب المكرمين على حرص وزير الشباب والرياضة على تكريمهم اليوم والذي يعد التكريم الأول لهم بعد فوزهم بالكأس.

حضر التكريم الدكتور رشدي العدوى منسق عام الانشطة الطلابية بجامعة كفر الشيخ والدكتور احمد على قايد مدير ادارة النشاط العلمى والتكنولوجي بالجامعة والدكتور ايهاب احمد جاد مدير رعاية الشباب بالجامعة ومن جانب وزارة الشباب والرياضة وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لتنمية الشباب نجوي صلاح والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية ومصطفي عز العرب معاون الوزير للتنمية الثقافية والمجتمعية.