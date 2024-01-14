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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية: نطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
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قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر تتابع القضية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر مع نظيره الصيني، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدولة المصرية حريصة على متابعة ودعم الجهود لإظهار الحقيقة والتحقيق في أي ممارسات تتم، خصوصًا مع تعرض عدد كبير من الأطفال والنساء في قطاع غزة إلى القتل والإصابة جرّاء التدمير الكبير للقطاع.

وتابع: "نطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة مراعاة الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يشهدها القطاع"، مشددًا على ضرورة الامتثال إلى ما تقره محكمة العدل الدولية، أعلى سلطة قضائية دولية وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

واستكمل: "نطالب أيضا بحماية الشعب الفلسطيني مما يعاني منه، سواء من قتل أو إصابات أو التهجير القسري، ومنع أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية بإخراج الشعب الفلسطيني من أرضه في أي اتجاه، سواء الضفة الغربية أو قطاع غزة".

وزير الخارجية سامح شكري محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية قطاع غزة