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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك على هامش مران اليوم

مران الزمالك
مران الزمالك
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حرص معتمد جمال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق، قبل انطلاق مران اليوم الأحد، على ملعب النادي استعدادا للفترة المقبلة.

وشدد المدير الفني، على ضرورة الاستفادة من فترة التوقف الدولي الحالية، من أجل الاستعداد بجدية للمرحلة المقبلة في ظل منافسة الفريق على أكثر من بطولة محلية وأفريقية.

وشرح معتمد جمال بعض التعليمات الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم لتطبيقها، وطالب من اللاعبين التركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

معتمد جمال الزمالك نادي الزمالك