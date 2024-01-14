ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال 24 ساعة الماضية سفينتين ، بينما غادر عدد 3 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36655 طن تشمل : 8840 طن رمل و 12940 طن يوريا و 1100 طن مولاس و 4680 طن اسمنت معبأ و 9095 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19961 طن تشمل : 3005 طن خردة و 3927 طن ذرة و 7814 طن قمح و 1560 طن حديد و 3585 طن زيت طعام و 70 طن عدس .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 197 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 138 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4457 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 147555 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 218991 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4769 شاحنة .

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5146 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي و طنطا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4558 شاحنة .

قال اللواء بحرى احمد عبد المعطى حواش رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط ان الميناء شهد العديد من الانجازات والاحداث والمشاركات الهامة خلال عام 2023 تعد اضافة جديدة لنجاحه وتميزه بين الموانئ المصرية ودليلاً على دوره المؤثر محلياً ودولياً ، بدعم ومساندة الفريق مهندس كامل الوزير .. وزير النقل ، الى جانب جهد ابنائه من العاملين وشركاء النجاح والمجتمع الملاحي