جامعة جنوب الوادي تطلق تطبيق ايفنتس لتنظيم الفعاليات

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي عن قرب اطلاق تطبيق ايفنتس لتنظيم الفعاليات بالجامعة سعيا منها الى تحقيق التحول الرقمي ومواكبة أحدث التقنيات، من خلال تقديم أحدث الخدمات الإلكترونية لمنسوبي الجامعة

جاء ذلك خلال لقاءه بالدكتور محمد عمران المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة وفريق العمل بمركز المعلومات وفريق العمل بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والدكتور محمد مهدى مسئول متابعة المشروعات التطويرية بالجامعة .

وأكد رئيس الجامعة ان التطبيق الجديد "ايفنتس" يعمل على التنظيم التلقائي لجميع الفعاليات التي تنظمها الجامعة بناء على معايير واضحة وتوزيع الواجبات والمسئوليات على الإدارات المختصة مما يشجع على اقامتها وتنظيمها في ضوء السعي الدائم نحو تطوير وتنظيم الإدارة الداخلية للجامعة والمحاسبية.

وأضاف رئيس الجامعة أن تطبيق ايفنتس سيشكل إضافة في مجالات التحول الرقمي بالجامعة وسرعة الإنجاز نظرا للخدمة التى سيقدمها وما سيترتب عليها من تطوير للعمل بالجامعة.