«الرابطة الطبية الأوروبية»: اكتشاف أكثر من 300 متحور جديد لكورونا في 7 أشهر

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية، إن متحورات أوميكرون الجديدة تظهر بسرعة كبيرة جدا، مشيرًا إلى اكتشاف ما يزيد عن 300 متحور جديد خلال 7 أشهر فقط، ومؤخرًا صُنف المتحور JN1 على أنه مثير للقلق وتحت المراقبة.

وأضاف عودة في حوار عبر تطبيق قناة «إكسترا نيوز»، أن المتحور الجديد JN1 كانت نسبته بالعالم 10 % قبل 3 أشهر فقط، ولكنها بلغت اليوم حول العالم إلى 62 %، ما يدل على سريع الانتشار.

وأشار رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية إلى أن المتحور الجديد JN1 لا يسبب أعراضا خطيرة للمرضى، مشددا على أهمية الوقاية خاصة للفئات مثل كبار السن والحوامل والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

ولفت إلى وجود فروق بين المتحور الجديد والانفلونزا، حيث إن أعراض الانفلونزا أسرع، بينما في المتحور كورونا تظهر بعد 3 أيام إلى 7 أيام، كما أن الكحة والسعال مستمر في الكوفيد، وتستمر الأعراض في الانفلونزا من 2 يوم إلى 4 أيام، وفي الكوفيد من 3 أيام إلى 7 أو 8 أيام.