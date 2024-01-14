غلق كلى لشارع يوسف عباس 30 يوماً.. تعرف على التحويلات المرورية

قررت الادارة العامة للمرور القاهرة ، غلق كلى لشارع يوسف عباس وإجراء تحويلات مرورية لمدة 30 يوماً لاستكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بعدد من المحطات.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع إستكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بعدد من المحطات بشارع يوسف عباس بالقاهر الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى والجزئى بالإتجاهين (لشارع يوسف عباس).

وقال مصدر أمنى ، يتم تنفيذ الأعمال إعتباراً من يوم الأحد الموافق 14/1/2024 لمدة (30 يوماً من الساعة 12:00 صباحاً "ليلاً ونهاراً")..وإجراء بعض التحويلات المرورية:

أولاً: محطة الإستاد

الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق النصر إتجاه طريق العروبة بالوصلة من تقاطعه مع شارع أبن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التونى.. سيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من مناطق طريق النصر إتجاه طريق العروبة يسلك يميناً إلى شارع أبن فضلان فشارع عمارات التوفيقية فشارع خضر التونى فشارع يوسف عباس إتجاه طريق العروبة.

القادم من طريق النصر إتجاه طريق العروبة يسلك يميناً إلى شارع أبن فضلان فشارع الطيران تجاه العروبة.

الغلق الجزئى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق العروبة إتجاه طريق النصر بالمنطقة المقابلة للوصلة من تقاطعه مع شارع أبن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التونى وإنشاء طريق بديل عن طريق إزالة الأرصفة الملاصقة لإستاد القاهرة ونادى الزهور.

ثانياً: محطة الشهيد هشام بركات

الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من شارع عبد العزيز الشناوى إتجاه طريق النصر بالوصلة من تقاطعه مع شارع السوق وحتى تقاطعه مع شارع المهندسين العسكرين .. سيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من مناطق شارع عبد العزيز الشناوى إتجاه طريق النصر يسلك يميناً إلى شارع السوق فيساراً خلف مدرسة الشهيد "رامى محمد الجنجيهى" فيساراً شارع المهندسين العسكرين فيميناً إلى شارع يوسف عباس تجاه طريق النصر.

الغلق الجزئى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق النصر إتجاه شارع عبد العزيز الشناوى بالمنطقة المقابلة للوصلة من تقاطعه مع شارع السوق وحتى تقاطعه مع شارع المهندسين العسكرين وإنشاء طريق بديل عن طريق إزالة الأرصفة الملاصقة لنادى الماسة ووحدة القوات الجوية.

ثالثاً: محطة جامعة الأزهر

إستكمال الغلق الكلى لشارع يوسف عباس فى الوصلة من شارع عبد العزيز الشناوى حتى شارع على أمين فى الإتجاهين .. سيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من شارع عبد العزيز الشناوى فيميناً إتجاه شارع الطيران فيميناً إتجاه شارع على أمين.

القادم من شارع على أمين إتجاه شارع عبد العزيز الشناوى يسلك يميناً شارع الطيران وإستكمال خط السير .

القادم من شارع يوسف عباس إتجاه شارع على أمين يسلك يساراً شارع عبد العزيز الشناوى فيميناً شارع الطيران

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.