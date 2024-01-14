سويسرا تخصص حوالي 102 مليون دولار إضافية لغزة

أعلنت سويسرا استجابة للوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة، تخصيص مبلغ إضافي يقدر بـ 90 مليون فرنك سويسري (ما يقرب من 102 مليون دولار أمريكي) كمساعدات إنسانية "81 مليون فرنك سويسري للأراضي الفلسطينية المحتلة، و9 ملايين فرنك سويسري للمنطقة، بما في ذلك مصر".

وذكرت سفارة سويسرا بالقاهرة- في بيان صحفي اليوم /الأحد/ - أنه سيتم صرف الأموال بناءً على احتياجات منظمات "اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الجمعيات الوطنية في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، برنامج الغذاء العالمي، الصحة العالمية، تير دي زوم- سويسرا، مؤسسة أطباء العالم- سويسرا".

وأضافت أن في مصر تقوم سويسرا بدعم الهلال الأحمر المصري من خلال مساهمة قدرها 4 ملايين فرنك سويسري للنداء الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC)، الذي يهدف إلى معالجة العواقب الإقليمية للحرب في غزة في الدول المجاورة.

وأوضحت السفارة أن التزامات سويسرا ستتضمن تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية مثل الماء والغذاء والرعاية الطبية لمواطني غزة، مشيرة إلى أن سويسرا قامت بإعادة تخصيص المساهمات في مصر لدعم جهود الإغاثة التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

كما أيدت سويسرا القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي، بتاريخ 22 ديسمبر الماضي، والهادف إلى زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.