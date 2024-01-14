ماتت قهرا لرحيل فلذة كبدها.. تشييع جنازة أم ونجلها في الفيوم"صور"

شيع أهالي قرية "دار السلام" التابعة لمركز طاميه بالفيوم، اليوم الاحد جنازة ربة منزل؛ توفيت بعد نصف ساعة من وفاة ابنها الشاب، حزنًا عليه.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على جثمان الام ونجلها، ثم قاموا بدفنهم بمقابر عائلتهم فى قبر واحد ضم الأم و ابنه كما أوصت الام .

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية أثناء تشييع الجنازة، واتشحت النساء بالسواد حزنا على رحيل الام ونجلها.

وترجع احداث الواقعة عندما كان الابن ابراهيم سيد، أصيب بوعكة صحية استدعت حجزها بوحدة العناية المركزة بأحد المستشفيات، منذ أكثر من 20 يوما، إلى أن توفي الشاب مساء أمس السبت داخل المستشفى، وفور علم والدته بخبر وفاته دخلت في حاله حزن شديد لم يستمر أكثر من نصف ساعه لتلحق بنجلها.

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