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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط ٢٣ طن مصنعات لحوم ومفروم وجلود دواجن وكبدة فاسدة بالجيزة

ضبط لحوم فاسدة
ضبط لحوم فاسدة
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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة  مواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين مع عدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال الاطلاع علي تقرير مجهودات مديرية الطب البيطري والتي ضمت نتائج الحملات التي تم تنفيذها بالاشتراك مع مباحث التموين والأحياء والمراكز والمدن وذلك في مجال التفتيش علي اللحوم وتمشيط الأسواق للتأكد من جودة وسلامة الأغذية بها  قبل طرحها للمواطنين .

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الحملات تمكنت من ضبط عدد ( ٢٣ طن و ٧٦٤ كجم  ) مصنعات لحوم ومفروم وجلود دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي الي جانب تحرير ٤١ محضر للمخالفين.

وشملت الضبطيات  ٢٢ طن لحوم ومصنعاتها وجلود ودواجن فاسدة وكبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي . 
وفي مجال التفتيش علي اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية تم ضبط ١٥٠٤ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية .
ووجه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بضرورة  التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين .

محافظة الجيزة ضبط ٢٣ طن مصنعات لحوم حملات التفتيشية على الأسواق والمحال مديرية الطب البيطري ضبط ١٥٠٤ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية