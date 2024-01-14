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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ تخطيط عمراني: تطوير القاهرة التاريخية يشمل تحسين حياة السكان

شارع المعز لدين الله
شارع المعز لدين الله
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قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ في التخطيط العمراني، إن تطوير القاهرة التاريخية لا يقتصر على الحفاظ على المباني الأثرية، بل يشمل أيضًا تحسين حياة السكان المحليين.

وأضاف “فرج” في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تأخذ على عاتقها الحفاظ على المناطق التاريخية، مشددًا على أن غياب عنصر الصيانة يؤدي إلى خسارة مثل هذه الثروة القومية، كونها المدخل الشرعي لهذه المباني.

وتابع، أن شارع المعز لدين الله الفاطمي يعتبر من المناطق التي أبرزت نجاح الدولة في هذا الملف، مشيرا إلى أن سكان شارع المعز الذين يعيشون في هذا المكان بأعداد كثيفة أصبح لهم دخل ثابت ومرتفع من تطوير هذا المكان، بعد أن تطور لمزار سياحي للسياحة الداخلية والخارجية، فأصبحوا أكثر المهتمين بالحفاظ عليه بعد أن أصبح مصدر دخلهم.
 

تطوير القاهرة التاريخية شارع المعز المباني الأثرية