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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا: غدا وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تزور موسكو

وزيرة الخارجية الكورية
وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي
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تبدأ وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي، غدا /الاثنين/، زيارة رسمية إلى روسيا، بدعوة من نظيرها الروسي سيرجي لافروف.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية- في بيان، نشرته عبر موقعها الإلكتروني- "في الفترة من 15 إلى 17 يناير الجاري، ستقوم وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي بزيارة رسمية إلى روسيا بدعوة من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف"، وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم /الأحد/.

وزار لافروف، بيونج يانج، في أكتوبر 2023، وجاء توقيت الزيارة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وكوريا الشمالية، وكان في استقباله الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون.

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