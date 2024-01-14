رئيس آشمون يتابع أعمال نقل مواقف السيارات للمجمع النموذجي

تابع خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقة العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، و أحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات، أعمال نقل موقف أشمون القديمة إلى الموقع الجديد بمجمع المواقف خلف المركز الصحي بمدينة أشمون بعد الإنتهاء من إنشاءه والتشطيبات الكاملة به وتسليمة إلي مشروع المواقف لإفتتاحة والتشغيل الفعلي له وذلك في إطار خطة المحافظة للإرتقاء والنهوض بكافة المشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشار النمر إلى انه تم الإستفادة من هذا الموقع بعد نقل السوق إلي مكان بديل خارج الكتلة السكنية لإقامة هذا المشروع الخدمي إذ يعد هذا المشروع من المشروعات ذات النفع العام لأهالي مركز ومدينة أشمون .

من جانبه أكد رئيس المدينة، أن الهدف من إقامة مجمع نموذجي جديد للسيارات بأشمون جاء للقضاء علي المواقف العشوائية والحد من الازدحام وتقليل التكدس وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة .