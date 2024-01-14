بسبب رشوة.. محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد جديدة للنيابة العامة

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة توافر بها شبهة جريمة الرشوة إلى النيابة العامة لإعمال شئونها .

جاء ذلك بناءَ على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام والوحدة المحلية لمركز السادات .

و تبين من خلال التحقيقات وجود شبهة توافر أركان جريمة رشوة من خلال قيام موظفين عموميين أحدهما بالوحدة المحلية بكفر داوود ، والآخر بالوحدة المحلية بقرية الأخماس بتقاضي مبلغ مالي بدون وجه حق من مواطنة من ناحية الطرانة نظير عدم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها لقيامها بأعمال شدة خشبية للدور الأرضي وصب غرفتين أو أكثر بالمخالفة للقانون بمنطقة الجزار بزمام قرية الطرانة التابعة لمركز السادات مستغلين صفتهما الوظيفية بما يخل بكرامة الوظيفة و الحيدة والشفافية .

وأكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة كافة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً على حقوق المواطنين ، مشيرا إلى أنه لن يسمح بوجود أي فاسد أو مسئول مقصر بمنظومة الجهاز الإداري للمحافظة وسيتم إتخاذ إجراءات قانونية حاسمة حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفى .

ياتى هذا في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمكافحة كافة أشكال الفساد واستغلال النفوذ بمختلف مؤسسات الدولة لتعزيز قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة بالجهاز الإدارى ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظاً على المال العام