مدبولي: نعمل بمنتهى الثبات لتحقيق أحلام المصريين

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ حجم المشروعات التي تشهدها القاهرة تفوق الوصف، حيث يوجد حجم هائل من تطوير المناطق القديمة وفتح شبكات طرق وإنشاء مناطق ترفيهية وخدمية داخل القاهرة القديمة والحفاظ على التراث، وإنشاء مشروعات مثل حدائق الفسطاط، ومناطق كانت مهملة تتحول إلى مناطق ترفيهية، حيث يتم تطوير القاهرة القديمة مثلما يتم بناء المدن الجديدة.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في احتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي نقلتها "قناة إكسترا نيوز"، أنّ التنمية في مصر تسير بخطى ثابتة.

وأكد رئيس الوزراء، أنّ الدولة المصرية تعمل بمنتهى الثبات، ولديها رؤية لاستعادة مسار النمو وتحقيق المعدلات التي يحلم بها كل مواطن مصري.

وشدد، على أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يحقق أهدافه رغم التشكيك الذي واجهه في البداية، حيث شكك البعض في نجاحه، مشيرًا إلى أنّ هناك تجارب سابقة لإنشاء عواصم إدارية جديدة لم تنجح.

وذكر، أنّ معظم دول العالم تنفذ مشروعات عملاقة لإنشاء عواصم إدارية جديدة، مشيرًا إلى أنّ الصين تقوم بعمل حي إداري كبير جديد داخل العاصمة الصينية.

وأكد رئيس الوزراء أنّ إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة كانت رؤية ثاقبة لمصر في استشراف المستقبل، خاصة مع تضخم القاهرة القديمة.