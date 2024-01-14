حجازي وعبد المنعم يقودان دفاع مصر أمام موزمبيق

استقر بشكل نهائي البرتغالي فيتوريا، علي الدفع بالثنائي أحمد حجازي ومحمد عبدالمنعم في خط الدفاع.

وعلي الرغم من تعرض حجازي لإصابة بسيطة خلال المران الختامي بالأمس الا انها لن تعوقة علي المشاركة في مباراة الليلة أمام موزمبيق

ويسعى منتخب مصر للتتويج باللقب التاسع في تاريخه مع بطولات أمم أفريقيا، يرغب محمد صلاح في تحقيق مجد دولي جديد له في البطولة خاصة أن أنظار وسائل الإعلام العالمية تتجه نحو محمد صلاح لترى ما سيقدمه مع منتخب مصر.

ويخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تحت قيادة البرتغالي فيتوريا في السابعة من مساء اليوم، أولى مبارياته في بطولة الأمم الأفريقية أمام موزمبيق.

المباراة تقام على ستاد فيليكس هوفويت بوانيي بالعاصمة أبيدجان، والذي يسع لحوالي 35 ألف، ونجح مسئولو السفارة المصرية في أبيدجان في توفير تذاكر للجالية المصرية المتواجدة هناك.

وعقد فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى أكثر من جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها ببذل قصارى جهدهم من أجل الفوز على موزمبيق اليوم، وانتزاع أول ثلاث نقاط في بطولة الأمم أفريقيا .

وركز فيتوريا خلال جلساته مع اللاعبين على ضرورة استغلال الفرص التى تلوح للفراعنة فى مواجهة الليلة، مع التركيز على سرعة نقل الكرة والضغط على المنافس من بداية المباراة.