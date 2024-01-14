رئيس الوزراء: 50 ألف موظف في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إنّ الحي الحكومي الجديد يضم 50 ألف موظف، وينتقلون ويتحركون بمنتهى السلاسة، وعدد كبير منهم بدء السكن داخل العاصمة الإدارية أو حتى بأماكن قريبة منها، حيث جرى الانتهاء من تسكين الحي السكني الأول لإسكان الموظفين بالعاصمة، بنحو 10 آلاف وحدة بمدينة حدائق العاصمة الملاصقة للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف مدبولي خلال كلمته باحتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الحي السكني الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة به 24 ألف وحدة سكنية بمختلف المستويات وتم بيعها بالكامل باستثناء أعداد بسيطة.

وشدد، على أن تشغيل مشروع الأبراج في العاصمة الإدارية الجديدة، يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب المصري، مؤكدًا أن أنّه مع توفير فرص عمل بمقرات الشركات وأعمال إدارة الأماكن والمناطق التجارية والمناطق الترفيهية، تتوافر فرص عمل للمصريين وللشباب المصري، ما يمثل إضافة كبيرة للاقتصاد المصري.

ولفت، إلى أن أبراج منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، جرى تنفيذها بأيادٍ مصرية، لافتا إلى أنّ الشركات المصرية عملت بالمشروع كتحالف مع الشركة الصينية، مشددًا على أن تعامل الشركات المصرية مع الصينية نقل خبرات هائلة مكنت شباب المهندسين والفنيين من تنفيذ مثل هذه النوعية من المشروعات سواء داخل مصر أو خارجها.

