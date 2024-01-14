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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس المتهم بالاتجار في الحشيش بالقناطر

ارشيفية
ارشيفية
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تباشر النيابة العامة بالقناطر الخيرية التحقيقات حول القبض على المتهم بالاتجار فى الحشيش.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية يفيد ورود معلومات بقيام عنصر إجرامي لديه معلومات جنائية بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

جرى تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية وفي أحد الأكمنة ألقي القبض على المتهم وبحوزته 820 طربة لمخدر الحشيش تزن 82 كيلوجراما وطبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي.

بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ خمسة مليون وسبعمائة وخمسين ألف جنيه تقريباً وتولت النيابة  التحقيق.

حبس المتهم بالاتجار فى الحشيش بالقناطر