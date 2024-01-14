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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

كشف هوية شاب صدمه قطار على مزلقان البراميل بميت غمر

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
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تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ميت غمر فى محافظة الدقهلية من كشف هوية شخص لقى مصرعه دهسا اسفل عجلات قطار أثناء عبوره مزلقان كوبرى البراميل حيث تبين أن الجثة لشاب فى العقد الثانى من عمره يدعى مصطفي محمد محمد عبدالله عوض الله 18عاما ومقيم دقادوس.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ميت غمر يفيد بورود بلاغ بصدم قطار لشخص أثناء عبوره مزلقان كوبرى البراميل بمدينة ميت غمر فى محافظة الدقهلية ووفاته فى الحال.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ميت غمر إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص مجهول الهوية مزلقان السكه الحديد صدمه القطار المتجه إلى الزقازيق مما أدى إلى مصرعه فى الحال .

وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بمستشفى ميت غمر على ذمة تصرفات النيابة لحين الكشف عن هويته.

وبالفحص تبين أن الجثة لشاب فى العقد الثانى من عمره يدعى مصطفي محمد محمد عبدالله عوض الله 18عاما ومقيم دقادوس وجرى وضعه بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ميت غمر على ذمة تصرفات النيابة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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