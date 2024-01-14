تشييع جثامين صغيرين ماتوا نتيجه تسرب غاز بالفيوم

شيع أهالى قرية النزله التابعه لمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، اليوم، جثامين صغيرين، لقوا مصرعهم نتيجه حدوث تسرب غاز داخل منزلهم بقرية النزله، مما أدى إلى وفاتهم، حيث جرى تشييع جثامين الطفلين إلى مثواهم الأخير بالمقابر.

وشيع الأهالى جثمان الصغيرين عقب وصولهم من مشرحة مستشفى ابشواي المركزي، حيث تم أداء صلاة الجنازة، وتشيع الجثامين إلى مقابر العائلة وسط حضور كبير من أهالى قرية النزله.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من مأمور مركز شرطة الشواشنة بمحافظة الفيوم ، يفيد ورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بمصرع طفلين شقيقين بالاختناق بسبب تسريب الغاز بمنزلهم فى قرية النزله.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الشواشنة تحت إشراف رئيس مباحث المركز ، ورجال وسيارات الحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، وتبينّ وفاة طفل يدعي " أحمد خميس راضي محمد " 12 سنه، وشقيقته"ريتاج خميس راضي محمد" 10 سنوات نتيجه اختناقهم جراء استنشاقهم الغاز إثر حدوث تسرب غاز داخل المنزل

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إلى مكان التسرب، وجرى نقل جثة الطفلين إلى مشرحه إلى مستشفى إبشواي المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق .

وتم تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.