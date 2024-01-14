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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

شاهد| "حاسة إني جاية من العراق".. هل أساءت شيرين عبدالوهاب للبلد الشقيق؟

النجمة شيرين عبدالوهاب
النجمة شيرين عبدالوهاب
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أثارت النجمة شيرين عبدالوهاب، الجدل في الآونة الأخيرة عقب انفصالها عن النجم حسام حبيب، ثم الشائعات التي روجت حول ارتباطها بخطيب الفنانة مريهان حسين السابق، لتثير الجدل مرة أخري بعد تعليقها على العراق خلال حفل رأس السنة والذي أقيم في دبي.

وأعربت شيرين عن أسفها لسوء فهم عبارة "حاسة إني جاية من العراق"، مؤكدة أنها عبارة عفوية ردت بها على ترحيب الجمهور بها "حمدلله علي السلامة"، وليس الغرض منها الإساءة لشعب العراق.

وأضافت في بيان صادر عنها، أنها عبارة دارجة عند المصريين تقال لمن يعودون بعد غياب طويل محملين بالخير من العراق، لافتة الى أنها تأمل أن تلتقي بجمهور العراق في أقرب فرصة، لتجديد محبتها لشعب العراق والذي يتمتع بمكانة مميزة في قلبها.

 

النجمة شيرين عبدالوهاب حسام حبيب مريهان حسين شعب العراق حفل رأس السنة