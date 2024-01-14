إضافة تخصصات طبية جديدة لمنتفعي التأمين الصحي بالوادي الجديد

أعلنت منطقة التأمين الصحي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن إضافة تخصصات طبية جديدة لخدمة منتفعي التأمين الصحي بالمحافظة بإجمالي 18 تخصصا طبيا.

قالت الدكتورة زينب عبد الباري، مدير عام التأمين الصحي بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح لها، اليوم الأحد، إن منطقة التأمين بالمحافظة بها 5 لجان طبية في المنطقة وهناك خطة لزيادتها لتغطي كافة الاحتياجات للمنتفعين فيما كان هناك 5 تخصصات طبية فقط عندما بدأن العمل في عملية الفصل عن منطقة وسط الصعيد وخلال عام واحد من الفصل وبدعم محافظ الوادي الجديد ونائبته وصل عدد التخصصات الطبية إلى 17 تخصصًا طبيًا، وحديثا جرى إضافة تخصص العلاج الطبيعي وهو لم يكن موجودا قبل ذلك، حيث جرى تكليف 3 اطباء علاج طبيعي الآن للعمل بالمحافظة وإضافة تخصص التغذية العلاجية كخدمة جديدة بالمنطقة.

وأضافت زينب، أنه جرى التعاقد مع مراكز تحاليل طبية كبرى وأشعة في محافظات أخرى مثل أسيوط وجاري حاليًا التعاقد مع معامل تحاليل كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، تنفيذا لتوجيهات المحافظ ونائبته في التوسع في خدمات المنطقة لأبناء المحافظة، وجاري حاليا إضافة لجان طبية جديدة مثل لجنة للسمعيات ولجنة اورام الكبد.

وأشارت زينب، إلى أن اللواء دكتور أ ح محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد وجه بحل وتلبية مطالب مرضى السرطان وبالفعل جرى التعاقد مع مستشفيات لعلاج السرطان مثل مستشفى " شفا الأورمان" والتي كان مرضى الوادي الجديد يطلبون التحويل لها وبالفعل أصبح لدى المرض الآن ميزة الاختيار بين المستشفيات لتلقي العلاج بعد تنفيذ توجيه المحافظ والدكتورة نائبته في التعاقد مع جميع المستشفيات التي يطلبها مرضى اورام الوادي الجديد لتلقي العلاج في أي مكان يريده، كما أن نجاح المنطقة في تشكيل لجنة للأورام وفرت على المنتفع الحصول على قرار العلاج وله الآن حرية الاختيار في المكان الذي يريد تلقي العلاج فيه.